Сотрудница российского магазина оказалась в больнице из-за рухнувшей на нее дверцы витрины

В Петербурге стеклянная дверца витрины упала на голову работнице магазина

В Петербурге отвалившаяся стеклянная дверца витрины упала на голову 31-летней сотруднице магазина. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, ЧП произошло в торговом центре «РИО». Работница магазина медицинских изделий доставала с застекленной витрины крем для покупательницы. Однако дверца упала женщине на голову и разбилась. Клиентка заметила кровь на голове сотрудницы, поэтому они вместе дошли до аптеки и обработали рану. Вскоре приехала скорая помощь.

Врач диагностировал рану на голове, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее стало известно, что жительница Уфы и ее 11-летняя дочь попали в больницу после посещения одного из городских кафе.