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12:38, 26 апреля 2025Россия

Сотрудница российского магазина оказалась в больнице из-за рухнувшей на нее дверцы витрины

В Петербурге стеклянная дверца витрины упала на голову работнице магазина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Петербурге отвалившаяся стеклянная дверца витрины упала на голову 31-летней сотруднице магазина. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, ЧП произошло в торговом центре «РИО». Работница магазина медицинских изделий доставала с застекленной витрины крем для покупательницы. Однако дверца упала женщине на голову и разбилась. Клиентка заметила кровь на голове сотрудницы, поэтому они вместе дошли до аптеки и обработали рану. Вскоре приехала скорая помощь.

Врач диагностировал рану на голове, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее стало известно, что жительница Уфы и ее 11-летняя дочь попали в больницу после посещения одного из городских кафе.

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