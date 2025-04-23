Россиянка и ее 11-летняя дочь выпили коктейль с антисептиком и попали в больницу

Жительница Уфы и ее 11-летняя дочь выпили антисептик, им подали его в кафе

Жительница Уфы и ее 11-летняя дочь попали в больницу после посещения одного из городских кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Дочь россиянки заказала коктейль со вкусом ромашки и маракуйи. Сделав несколько глотков, она обратила внимание на его странный вкус и дала стакан матери, которая также отпила из него. Вскоре после этого обе горожанки почувствовали себя плохо.

Выяснилось, что в коктейль по ошибке налили антисептик — бармен налил его, перепутав с другой жидкостью, возможно, с водой. Уфимка написала заявление в полицию. В самом кафе комментировать инцидент отказались.

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