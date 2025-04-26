Стало известно о попадании двух подконтрольных Киеву городов ДНР в огневой мешок

ТАСС: Подконтрольные Киеву Красноармейск и Димитров в ДНР попали в огневой мешок

Подконтрольные Киеву города Красноармейск (украинское название — Покровск) и Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР) попали в огневой мешок. Об этом ТАСС заявили источники в силовых структурах.

«Красноармейск и Димитров уже фактически в огневом мешке», — подчеркнули собеседники агентства.

Источники ТАСС также рассказали о переброске дополнительных подразделений Вооруженных сил Украины на покровское (красноармейское) направление в ДНР.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Ленте.ру» о тактике Вооруженных сил России под Покровском. Он отметил также, что положение ВСУ на этом участке фронта сейчас очень плачевное.