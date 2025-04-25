Военный эксперт Матвийчук: Тактика наступления ВС РФ на Покровск изменилась

На покровском направлении российская армия продолжает наступать, но штурм идет совсем не так, как раньше, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О ситуации на этом участке фронта он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что наиболее жесткая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) была на покровском (красноармейском) направлении в Донецкой народной республике. Он рассказал, что Вооруженные силы России активно развивали штурмовые действия, когда максимум сил украинских бойцов был сосредоточен на защите.

Военный эксперт сообщил, что в настоящее время силы российской армии штурмуют Покровск не в лоб, а совершая обходные маневры. По его словам, бойцы ВС РФ углубились слева и справа от населенного пункта на пять-шесть километров.

«Покровск, собственно говоря, постепенно превращается в окруженный город», — сказал Матвийчук.

Эксперт отметил также, что положение украинской армии на этом участке фронта сейчас очень плачевное. Он объяснил это тем, что, в ходе нападения на Курскую область ВСУ задействовали свои самые опытные бригады, что привело к кризису на покровском направлении.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска продвинулись на лиманском, торецком (дзержинском) и красноармейском направлениях. Также проект сообщил об успешном наступлении ВС России в районе населенного пункта Сухая Балка на торецком направлении и возле села Преображенка на покровском направлении.