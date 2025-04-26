В России оценили возможность возобновления «Северных потоков»

Посол РФ Нечаев: Возобновление «Северных потоков» зависит от воли Германии

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что «оживление» российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» для дальнейшего использования является вопросом политической воли германской стороны. Его слова приводит ТАСС.

Нечаев оценил возможность возобновления «Северных потоков» и подчеркнул, что они, наверное, присутствуют. По его словам, в России по этому вопросу есть специалисты очень высокого класса.

«Все остальное — это вопрос политической воли и реальных конкретных договоренностей экономических операторов», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что если США возьмут под контроль газопроводы, по которым российский газ может идти в Европу, то «Газпром» обсудит с новым владельцем условия поставок. Песков добавил, что в Кремле видят желание многих стран закупать газ на рыночных условиях. В свою очередь, Россия не видит проблем в поставках топлива.