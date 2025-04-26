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07:50, 26 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ обвинили в ежедневном нарушении работы гражданской инфраструктуры Херсонской области

ТАСС: ВСУ ежедневно нарушают работу гражданской инфраструктуры Херсонщины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвинили в ежедневном нарушении работы гражданской инфраструктуры Херсонской области, об этом заявил источник ТАСС в российских силовых структурах.

«В результате артиллерийских обстрелов и применения ударных БПЛА по левобережью Херсонской области ВСУ ежедневно нарушают работу критически важной гражданской инфраструктуры», — заявил собеседник агентства.

По его словам, многие населенные пункты вблизи линии соприкосновения остаются без воды, света и газа, не работаю школы и детские сады. Сотрудники силовых структур, медики, спасатели и судмедэксперты регулярно выезжают на места атак для помощи населению и фиксации произошедшего.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ используют больницы Херсона в военных целях.

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