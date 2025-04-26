Захарова назвала неуместными слухи о выступлении Трампа на стороне России

Захарова считает неуместными слухи, что Трамп по Украине выступает на стороне РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неуместными слухи, которые распространяют западные СМИ, о том, что президент США Дональд Трамп по вопросу Украины выступает на стороне Москвы. Ее слова приводит ТАСС.

В ответ на вопрос западного журналиста о позиции американского лидера дипломат призвала не верить слухам.

«Кто обвиняет Дональда Трампа? <…> Могли бы вы быть точнее? Что вы хотите спросить? Как мы можем получить возможность или имеем возможность преодолеть украинский кризис? Это ваш вопрос?» — обратилась к репортеру Захарова. Она добавила, что следует задавать именно эти вопросы.

Ранее представитель МИД сообщила, что целью диалога Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта является поиск долгосрочных решений.

