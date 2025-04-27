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10:39, 27 апреля 2025Мир

Раскрыто число жертв наезда автомобиля на толпу в Канаде

Global News: Восемь человек не выжили при наезде автомобиля в Ванкувере
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Восемь человек, в том числе ребенок, не выжили при наезде автомобиля на толпу в Ванкувере, Канада. Об этом сообщает канал Global News.

Водитель черного внедорожника врезался в людей на уличном фестивале вечером 26 апреля. При этом как минимум шестеро получили ранения, а восемь человек не выжили.

Авария произошла недалеко от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходила вечеринка, посвященная Дню Лапу-Лапу. Этот праздник ежегодно отмечают на Филиппинах в честь победы вождя острова Мактан Лапу-Лапу над испанцами в битве в 1521 году.

Ранее сообщалось, что при наезде авто на толпу были невыжившие и раненые, однако их число не уточнялось. Несчастный случай произошел около 20:00 (06:00 27 апреля мск). Полиция пообещала поделиться подробностями по мере расследования инцидента.

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