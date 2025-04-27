Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 27 апреля 2025Россия

Домохозяйка пообещала семье россиян помощь с покупкой жилья и украла полмиллиона

Mash: Мошенница украла у семьи во Владикавказе полмиллиона рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Globallookpress.com

Домохозяйка пообещала семье во Владикавказе помочь с покупкой жилья и украла у них полмиллиона рублей. Подробности сообщает Telegram-канал Mash Gor.

57-летняя жительница российского города познакомилась с супругами, которые продавали фрукты на местном рынке. Она заявила, что работает в военном госпитале и благодаря связям может помочь получить льготное жилье по цене ниже рыночной якобы по госпрограмме.

Материалы по теме:
Деньги вперед Россиянам продают придуманное жилье без гарантий. И они покупают!
Деньги впередРоссиянам продают придуманное жилье без гарантий. И они покупают!
24 апреля 2018
Без окон, без дверей Подмосковные стройки останавливаются одна за другой. Кто следующий?
Без окон, без дверейПодмосковные стройки останавливаются одна за другой. Кто следующий?
7 июня 2018

Мошенница получила у семьи 515 тысяч рублей, а для достоверности показывала самодельные талоны об осмотре квартир. Женщина постоянно переносила сроки получения жилья, чем вызвала подозрения у россиян.

Они отказались вносить остальную часть суммы и потребовали деньги назад. Мошенница вернула им только 18 тысяч, после этого потерпевшие обратились в полицию.

Правоохранители выяснили, что женщина на самом деле домохозяйка, а о льготной схеме получения жилья она узнала из газет советского периода. На нее завели уголовное дело, на время разбирательства мошенница получила подписку о невыезде.

Ранее в Петербурге мошенники обманули профессора консерватории на 19 миллионов рублей. Они представились женщине сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ и убедили ее в необходимости декларирования ценностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК предъявил обвинение подорвавшему генерала Москалика украинскому агенту

    Раскрыта возможная причина пожара в банном комплексе в Москве

    Электричка врезалась в автомобиль в российском регионе

    На Северном Кавказе нашли редчайшие древние артефакты

    В России отца фигуристки арестовали за нападение на судью

    Макрон отказался пожимать руку Трампу

    В Кремле назвали главное отличие позиций Ближнего Востока и ЕС

    Олимпийский чемпион ответил заявившей о невозможности жить свободно в России Касаткиной

    Самолет рейсом из Москвы экстренно сел в российском городе из-за смерти пассажира на борту

    Пожар произошел в крупнейшей библиотеке в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости