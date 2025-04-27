Домохозяйка пообещала семье россиян помощь с покупкой жилья и украла полмиллиона

Mash: Мошенница украла у семьи во Владикавказе полмиллиона рублей

Домохозяйка пообещала семье во Владикавказе помочь с покупкой жилья и украла у них полмиллиона рублей. Подробности сообщает Telegram-канал Mash Gor.

57-летняя жительница российского города познакомилась с супругами, которые продавали фрукты на местном рынке. Она заявила, что работает в военном госпитале и благодаря связям может помочь получить льготное жилье по цене ниже рыночной якобы по госпрограмме.

Мошенница получила у семьи 515 тысяч рублей, а для достоверности показывала самодельные талоны об осмотре квартир. Женщина постоянно переносила сроки получения жилья, чем вызвала подозрения у россиян.

Они отказались вносить остальную часть суммы и потребовали деньги назад. Мошенница вернула им только 18 тысяч, после этого потерпевшие обратились в полицию.

Правоохранители выяснили, что женщина на самом деле домохозяйка, а о льготной схеме получения жилья она узнала из газет советского периода. На нее завели уголовное дело, на время разбирательства мошенница получила подписку о невыезде.

Ранее в Петербурге мошенники обманули профессора консерватории на 19 миллионов рублей. Они представились женщине сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ и убедили ее в необходимости декларирования ценностей.