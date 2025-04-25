Заслуженного работника культуры России обманули на миллионы рублей

В Петербурге мошенники обманули профессора консерватории на 19 млн рублей

В Петербурге мошенники обманули профессора Санкт-Петербургской консерватории, заслуженного работника культуры России на 19 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в начале апреля женщине позвонили аферисты, представившись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили ее в необходимости декларирования денег и драгоценных вещей. В итоге профессор передала четырем курьерам деньги и драгоценные металлы на 18,9 миллиона рублей.

Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что В Москве мошенники обманули трех пенсионеров на 3,1 миллиона рублей.