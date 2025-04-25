Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:36, 25 апреля 2025Силовые структуры

Заслуженного работника культуры России обманули на миллионы рублей

В Петербурге мошенники обманули профессора консерватории на 19 млн рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Петербурге мошенники обманули профессора Санкт-Петербургской консерватории, заслуженного работника культуры России на 19 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в начале апреля женщине позвонили аферисты, представившись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили ее в необходимости декларирования денег и драгоценных вещей. В итоге профессор передала четырем курьерам деньги и драгоценные металлы на 18,9 миллиона рублей.

Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что В Москве мошенники обманули трех пенсионеров на 3,1 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность жертвы взрыва автомобиля в Балашихе

    Семья пострадала при ударе ВСУ по российскому региону

    Военный эксперт высказался о тактике ВС РФ под Покровском

    Турист врезался в скалу во время прыжка с парапланом в Турции и не выжил

    Появились подробности гибели генерала Генштаба от взрыва в Балашихе

    В РПЦ объяснили удар ВСУ по храму в Белгородской области

    Гагаузия отвергла требования Кишинева праздновать День Европы вместо Дня Победы

    Россиянам пообещали гарантировать сохранение их денег

    Названа сумма выплат Ozon «Краснодару» за переименование стадиона

    51-летняя Кейт Мосс снялась в откровенном нижнем белье для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости