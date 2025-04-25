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08:22, 25 апреля 2025Силовые структуры

Трех российских пенсионеров мошенники обманули на 3,1 миллиона рублей

В Москве мошенники обманули трех пенсионеров на 3,1 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Joshua Hoehne / Unsplash

В Москве мошенники обманули трех пенсионеров на 3,1 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 19 апреля 80-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что несколько дней назад ему позвонила женщина из якобы департамента Тверского района и сказала, что к празднику ему и его жене положены выплаты, которые можно получить, лишь предоставив данные паспорта для почтальона.

После этого пенсионеру позвонила лжесоветница юстиции и сказала, что от его имени сделана доверенность, по которой неизвестные якобы пытаются отправить деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Затем его несколько раз перенаправляли на разных сотрудников, которые убедили задекларировать деньги. Пострадавший передал мошенникам 2,4 миллиона рублей.

Вторая 80-летняя пенсионерка в Москве пострадала от мошенников, которые предложили ей продовольственный набор в честь праздника. Сотрудник управы сообщил ей по телефону о якобы полагающемся подарке. Женщина пыталась отказаться, но в итоге согласилась и продиктовала свои данные.

Злоумышленник узнал, что у пенсионерки есть накопления, и начал убеждать женщину в необходимости проведения экспертизы денег, якобы они использовались мошенниками. Испугавшись женщина отдала 400 тысяч рублей курьеру, а затем с ее счета пропали еще 350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российский школьник отдал миллионы рублей мошенникам ради спасения родителей от «ареста».

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