Иран отказался связывать взрыв в порту с оборонным сектором

Представитель комиссии Ирана Резаи: Взрыв в порту не связан с оборонным сектором

Произошедший в порту имени Шахида Раджаи в Бендер-Аббас взрыв не связан с оборонным сектором Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя парламентской комиссии страны по национальной безопасности и внешней политике Ибрагима Резаи.

Резаи написал, что возгорание в порту Шахида Раджаи не имеет никакого отношения к оборонному сектору страны.

По данным агентства, власти Ирана сообщают, что в результате взрыва пострадали 1139 человек и 28 не выжили.

26 апреля в иранском порту Бендер-Аббас на юге страны произошел мощный взрыв. Причиной мог стать перхлорат натрия, используемый в твердом ракетном топливе.

