Названа возможная причина взрыва в Иране

NYT: Взрыв в Иране мог произойти из-за компонента ракетного топлива

Причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи мог стать перхлорат натрия, используемый в твердом ракетном топливе. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник, имеющий отношение к Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

При этом собеседник издания не стал уточнять, что именно могло привести к взрыву этого вещества. В то же время иранские власти не предполагают, что это был саботаж или преднамеренное нападение, говорится в статье.

По последним данным, в результате взрыва более 750 человек получили ранения, еще 14 спасти не удалось.

Мощный взрыв произошел в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана. Иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов сообщала, что взрыв не связан с нефтеперерабатывающим заводом и топливным резервуарам компании. «Эти объекты, расположенные в районе Бендер-Аббаса, в настоящее время работают в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.