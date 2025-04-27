Кадыров заявил об ударе «Градами» по скоплению живой силы ВСУ на сумском направлении

Кадыров: РФ ударила «Градами» по скоплению живой силы ВСУ на сумском направлении

Российские военные ударили по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. Операция была проведена с использованием установок «Град», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, выложив видео случившегося в Telegram-канале.

«Бойцы легендарного спецназа "Ахмат" Минобороны России совместно с 177-й бригадой морской пехоты МО РФ обнаружили скопление живой силы противника. Оценив обстановку, приняли мгновенное и единственно верное решение — нанести удар на упреждение», — сообщил Кадыров.

По его словам, военнослужащие «Ахмата» также ударили по военной технике на харьковском направлении рядом с населенным пунктом Уды совместно с мобильной группой СКАД 607 «Горец». «Попытка доставки боеприпасов к передовым позициям закончилась для неприятеля ожидаемо: груз взорвался», — заключил глава Чечни.

Ранее стало известно, что бойцов ВСУ стали записывать пропавшими без вести сразу после отправки на позиции. Особенно явной ситуация была на сумском направлении из-за высоких потерь в украинской армии.