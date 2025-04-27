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08:17, 27 апреля 2025Экономика

Названы освобождающие от уплаты алиментов причины

ВС: Инвалидность и серьезная болезнь могут освободить от уплаты алиментов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Такие причины, как тяжелое материальное положение, инвалидность и серьезная болезнь могут освободить от обязанности платить алименты. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившееся с определением коллегии по гражданским делам Верховного суда (ВС).

Инстанция рассмотрела дело жителя Саратовской области. Согласно решению суда, после развода мужчина был обязан платить на ребенка алименты в размере одного минимального размера оплаты труда, однако россиянин тяжело заболел и получил II степень инвалидности. Он не может устроиться на работу и живет на пенсию по инвалидности и пособие.

Житель Саратовской области или его родственники периодически переводили в счет положенных выплат небольшие суммы, но в общей сложности задолженность по ним за семь лет составила более 450 тысяч рулей. Мужчина обратился в суд с иском об освобождении от уплаты суммы. Три инстанции отказали ему, однако Верховный суд вступился за гражданина.

Как отмечается в определении ВС, лицо, обязанное уплачивать алименты, может быть полностью или частично освобождено от уплаты задолженности, если неуплата алиментов имела место в связи с болезнью или по другим уважительным причинам и если материальное и семейное положение плательщика алиментов не дает ему возможности погасить задолженность.

Ранее в Ангарске был задержан 36-летний мужчина, который отказался платить алименты сыну и из-за мести поджег автомобиль 43-летней бывшей возлюбленной. По данным МВД, о ЧП правоохранителям рассказала владелица машины.

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