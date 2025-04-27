Облитого пивом велосипедиста задержали после смертельной драки в Подмосковье

МВД: Нанесшего смертельную травму в драке велосипедиста из Лобни задержали

Полицейские задержали жителя подмосковной Лобни, который поссорился с мужчиной и ударил его. Из-за удара оппонент упал и ударился головой об асфальт, его пытались спасти врачи, но он не выжил, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 20-летний парень ездил по двору на велосипеде, что вызвало недовольство у 43-летнего мужчины. Тот подошел к велосипедисту, обматерив его и облив пивом. После драки мужчина попал в больницу, ему провели операцию, но спасти его не удалось.

«В ходе проведенных мероприятий правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 2004 года рождения», — уточняется в сообщении регионального МВД.

В ведомстве добавили, что в полицию доложили из больницы, куда отвезли участвовавшего в драке мужчины 1982 года рождения. По предварительным данным полиции, между ним и молодым человеком произошла ссора. «Один из них нанес оппоненту два удара кулаком в область лица, после чего последний упал, ударившись головой об асфальт», — заявили там.

Ранее массовая драка на кладбище в Омской области попала на видео. Предположительно, причиной стало дорожное происшествие.