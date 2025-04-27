В Подмосковье мужчина облил велосипедиста пивом и не выжил

В Лобне мужчина упал на асфальт из-за ссоры с велосипедистом и не выжил

В подмосковной Лобне произошла драка, в результате которой один из участников конфликта упал и получил травму, несовместимую с жизнью. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что 20-летний парень ездил по двору на велосипеде, что вызвало недовольство у 43-летнего мужчину. Тот подошел к велосипедисту, обматерив его и облив пивом.

Молодей человек ударил мужчину, из-за чего тот упал и ударился головой об асфальт. Пострадавшего увезли в больницу и провели ему операцию. Спасти его не удалось. Mash подчеркивает, что причину, по которой сердц мужчины остановилось, будут устанавливать эксперты.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина напал на подростков и украл их самокаты. Отмечалось, что общий ущерб от действий неизвестно составил 20 тысяч рублей.