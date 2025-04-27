Пилотов российского самолета попытались ослепить в небе

Aviaincident: Пилотов самолета попытались ослепить лазером над Владикавказом

Пилотов самолета авиакомпании «Победа» попытались ослепить в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

26 апреля пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из московского аэропорта Внуково во Владикавказ. Когда лайнер заходил на посадку в авиагавани прибытия, экипаж доложил об освещении кабины лазером зеленого цвета.

Уточняется, что луч был направлен с левого борта воздушного судна и исходил из района села Зильга. Несмотря на произошедшее, пилоты благополучно посадили самолет.

Ранее несколько человек пострадали при сильной тряске на борту самолета United Airlines. Лайнер выполнял рейс из Сан-Франциско в Сингапур и попал в зону турбулентности над Филиппинами.