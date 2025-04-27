Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:47, 27 апреля 2025Культура

Режиссер «Звездных войн» объяснил странную речь магистра Йоды

Лукас заявил, что хотел заинтересовать зрителей странной речью магистра Йоды
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар»

Американский режиссер Джордж Лукас объяснил необычную речь одного из главных героев франшизы «Звездные войны» магистра Йоды. Его комментарий передает Variety.

Известно, что Йода почти никогда не соблюдал порядок слов в предложениях, отчего его речь звучала причудливо. Лукас сообщил, что таким образом он хотел заставить аудиторию внимательно слушать мудрого персонажа.

«Если говорить на обычном английском, тебя не будут слушать. Но если бы у Йоды был акцент или было бы трудно понять, что он говорит, люди бы сосредоточились на его словах», — заявил Лукас во время юбилейного показа фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар».

Режиссер отметил, что Йода является главным философом франшизы. По этой причине Лукас поставил перед собой задачу заинтересовать людей речью персонажа. «Особенно 12-летних зрителей», — добавил он.

Ранее актер Райан Гослинг объявил о своем участии в новом фильме по «Звездным войнам». Он исполнит главную роль в картине «Звездные войны: Звездный истребитель» (Star Wars: Starfighter).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США раскрыл основания мирной сделки по Украине

    Самолет с пассажирами на борту получил удар молнии при посадке в российском городе

    В России снова пропал «Лох»

    Пожар в банном комплексе в Москве локализован

    Гладков сообщил о ранении человека в Белгородской области

    Стало известно о возможном возобновлении диалога США и КНДР

    В России оценили желание главы UFC вернуть турниры в страну

    Премьер Гренландии ответил на вопрос о планах США фразой «не будем чьей-то собственностью»

    В США обвинили Зеленского в нежелании прекращать конфликт с Россией

    Число жертв взрыва в Иране выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости