Режиссер «Звездных войн» объяснил странную речь магистра Йоды

Американский режиссер Джордж Лукас объяснил необычную речь одного из главных героев франшизы «Звездные войны» магистра Йоды. Его комментарий передает Variety.
Известно, что Йода почти никогда не соблюдал порядок слов в предложениях, отчего его речь звучала причудливо. Лукас сообщил, что таким образом он хотел заставить аудиторию внимательно слушать мудрого персонажа.
«Если говорить на обычном английском, тебя не будут слушать. Но если бы у Йоды был акцент или было бы трудно понять, что он говорит, люди бы сосредоточились на его словах», — заявил Лукас во время юбилейного показа фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар».
Режиссер отметил, что Йода является главным философом франшизы. По этой причине Лукас поставил перед собой задачу заинтересовать людей речью персонажа. «Особенно 12-летних зрителей», — добавил он.
Ранее актер Райан Гослинг объявил о своем участии в новом фильме по «Звездным войнам». Он исполнит главную роль в картине «Звездные войны: Звездный истребитель» (Star Wars: Starfighter).