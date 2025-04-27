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04:40, 27 апреля 2025Россия

Россиянам назвали способы распознать дипфейки

В МВД перечислили способы распознавания дипфейков
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Дипфейки можно распознать по интонации речи, редкому морганию и необычным просьбам. Способы распознавания фейковых видео назвали в правлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в интервью ТАСС.

Утверждается, что в первую очередь надо обращать внимание на речь, чей тон может звучать «роботизированно». Также следует присмотреться к глазам и рту — выдать дипфейк могут редкие моргания и несинхронизированное с речью движение губ.

В ведомстве подчеркнули, что мошенники для большей убедительности часто используют дипфейки со знакомыми для жертвы людьми, просящими денег. К таким нестандартным просьбам от «родственников» и «друзей» нужно относиться с особой осторожностью.

Ранее в России зафиксировали рост числа дипфейков. Утверждается, что за три месяца 2025 года в России были выявлены 61 уникальный дипфейк и 2,3 тысячи их копий. Это 67 процентов от общего количества дипфейков, обнаруженных в 2024 году и в 2,6 раз выше количества дипфейков, зафиксированных за весь 2023 год.

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