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11:52, 27 апреля 2025Россия

Российский лейтенант вывел бойцов из-под обстрела ВСУ и помог наступлению армии ВС РФ

Минобороны: Лейтенант Пироженко вывел из-под обстрела ВСУ российских бойцов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Лейтенант Никита Пироженко вывел из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских бойцов и позволил продолжить наступление Российской Армии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По данным оборонного ведомства, перед подразделением стояла задача по организации связи, когда они подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны противника. В этот момент лейтенант оперативно принял решение эвакуировать подчиненных в заранее подготовленные блиндажи.

Как уточнили в министерстве, после завершения обстрела Пироженко сумел быстро организовать восстановление поврежденных систем связи и продолжить выполнение задачи, которое в дальнейшем способствовало успешному наступлению Вооруженных сил России (ВС РФ).

Потерь среди связистов в результате обстрела не зафиксировали. Атаковавшие их подразделение два дрона-камикадзе ВСУ уничтожил сержант Евгений Величко, открыв прицельный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптерам.

Ранее в Курской области боец группировки войск «Север» с позывным Апостол спас сослуживцев, отбив украинский дрон головой.

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