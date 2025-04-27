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13:18, 27 апреля 2025Бывший СССР

Сотрудники ТЦК попали в аварию с задержанным ими украинцем

В Черкасской области Украины автобус с сотрудниками ТЦК попал в аварию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ViktoriaIvanets / Shutterstock / Fotodom  

В Черкасской области Украины автобус с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) и задержанным ими украинцем попал в аварию. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Издание опубликовало видео, на котором мужчина показал место аварии. На кадрах видно, что повреждена задняя часть желтого автобуса, в котором везли задержанного сотрудниками ТЦК мужчину.

Сообщается, что в результате аварии один из военных от территориального центра не выжил. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что житель Харькова убегал от сотрудников ТЦК и прыгнул в реку. На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, что украинские военные ушли после того, как мужчина оказался в водоеме.

До этого житель Одессы Владислав Стоянов, сбежавший с Украины на лодке по Днепру, призвал соотечественников покидать страну. Он посоветовал украинцам избегать мобилизации любыми способами.

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