В Германии назвали возможного нового главу МИД

NTV: Новым главой МИД Германии может стать представитель ХДС Вадефуль

Новым главой Министерства иностранных дел (МИД) Германии может стать представитель Христианско-демократического союза (ХДС) и сторонник Украины Йохан Вадефуль. Об этом сообщил телеканал NTV.

Отмечается, что ранее Вадефуль был заместителем председателя блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге. Телеканал подчеркивает, что в последние несколько недель его считают самым перспективным кандидатом на пост главы МИД Германии.

Ранее Вадефуль заявил, что Украине не стоит ожидать поставок немецких крылатых ракет Taurus до мая, пока старое правительство остается у власти. «У нас есть политическая воля, чтобы Украина победила. Но не стоит ожидать получения ракет Taurus до мая», — заявил политик.