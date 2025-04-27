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14:05, 27 апреля 2025Россия

В Кремле заявили о готовности России к сотрудничеству со всеми странами

Дмитрий Песков: Россия готова глубоко развивать отношения со всеми странами
Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / POOL / ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России к развитию отношений со всеми странами, которые выразят желание сотрудничать. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Песков сообщил, что Россия готова развивать отношения со всеми странами настолько глубоко, насколько расположены к сотрудничеству сами страны. Он добавил, что такова установка президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Песков пообещал сообщить обо всех зарубежных лидерах, которые планируют приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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