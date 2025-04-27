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10:35, 27 апреля 2025Россия

В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на Крым

Минобороны: Над Крымом сбили беспилотники ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom  

Над территорией Крыма сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новой атаке на российский регион сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена в период с 08:20 до 08:45 по московскому времени. ВСУ ударили по России с помощью двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В министерстве уточнили, что украинские дроны уничтожили в небе над Крымом дежурные средства российской системы противовоздушной обороны.

О пострадавших и разрушениях на земле ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 27 апреля, Брянская область подверглась атаке украинских дронов — всего было сбито пять беспилотников.

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