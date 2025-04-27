В России высказались о снятии санкций со страны

Депутат Делягин: Высокотехнологичные товары нужно первыми освободить от санкций

Если санкции с России будут сниматься, необходимо в первую очередь снять ограничение на доступ к высоким технологиям, в том числе на чипы и электронику с Запада, высказал свое мнение заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Однако, по его мнению, санкции с России снимать никто не собирается.

«Ограничения на доступ к технологиям Россией, наше отрезание от технологий, от высокотехнологичных товаров, в том числе от чипов и электроники, которую мы получаем с запада», — сказал Делягин.

Он отметил, что отстранение России от ряда современных технологических решений в некоторых сферах удалось преодолеть и разработать свои технологии, а в некоторых сферах это сложно сделать.

По его мнению, нельзя уничтожать российские производства возобновлением западного импорта. При этом он подчеркнул, что санкции с России никто снимать не собирается.

«Если начать воображать, то главное для нас — ограничение на доступ к современным технологиям», — заключил депутат.

Ранее Reuters со ссылкой на документы сообщило о том, что план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине предполагает снятие санкций с России. Украина и Европа также предложили постепенно снимать санкционные ограничения с России после достижения прекращения огня, отмечает агентство.