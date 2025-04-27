Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:13, 27 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о снятии санкций со страны

Депутат Делягин: Высокотехнологичные товары нужно первыми освободить от санкций
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Если санкции с России будут сниматься, необходимо в первую очередь снять ограничение на доступ к высоким технологиям, в том числе на чипы и электронику с Запада, высказал свое мнение заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Однако, по его мнению, санкции с России снимать никто не собирается.

«Ограничения на доступ к технологиям Россией, наше отрезание от технологий, от высокотехнологичных товаров, в том числе от чипов и электроники, которую мы получаем с запада», — сказал Делягин.

Он отметил, что отстранение России от ряда современных технологических решений в некоторых сферах удалось преодолеть и разработать свои технологии, а в некоторых сферах это сложно сделать.

По его мнению, нельзя уничтожать российские производства возобновлением западного импорта. При этом он подчеркнул, что санкции с России никто снимать не собирается.

«Если начать воображать, то главное для нас — ограничение на доступ к современным технологиям», — заключил депутат.

Ранее Reuters со ссылкой на документы сообщило о том, что план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине предполагает снятие санкций с России. Украина и Европа также предложили постепенно снимать санкционные ограничения с России после достижения прекращения огня, отмечает агентство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В сети появились фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР. Об их вкладе в разгром ВСУ доложили Путину

    В Кремле пообещали сообщить обо всех планирующих приехать на 9 Мая зарубежных лидерах

    Россиянам дали советы по подготовке авто к дачному сезону

    Число жертв взрыва в порту Ирана выросло

    В России высказались о снятии санкций со страны

    Россиянам назвали лучшие продукты для завтрака

    Таиланд захотел сократить срок безвизового режима

    В Госдуме перечислили вступающие в силу в мае законы

    В России заявили о крахе иллюзий Трампа о сроках решения российско-украинского конфликта

    Раскрыто содержание пророческого письма пассажира «Титаника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости