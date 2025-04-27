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04:48, 27 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе стая бродячих собак напала на ребенка

СК завел дело после нападения собак на пятилетнюю девочку в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Аксайском районе Ростовской области стая собак напала на пятилетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по региону Telegram-канале.

Инцидент произошел 24 апреля в поселке Золотой Колос. В ведомстве рассказали, что пострадавшая в сопровождении брата и сестры направлялась в продуктовый магазин. «Свору собак удалось отогнать, а ребенка своевременно госпитализировать в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Пермском крае стая бродячих собак напала на двух российских школьниц. Подросткам удалось спастись благодаря водоему, в который они забежали. По данным издания, животные через некоторое время ушли.

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