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04:15, 27 апреля 2025Бывший СССР

Военный эксперт спрогнозировал попытки ВСУ удержать Часов Яр «любыми силами»

Марочко: Киев попытается удержать Часов Яр в ДНР из-за репутации на переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшие несколько недель будут пытаться удержать контроль над Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР) «любыми силами» ради репутации Киева на переговорах. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко

«Я предполагаю, что украинское командование пытается удержать Часов Яр любыми силами. Хотя бы в ближайшие 2-3 недели, когда уже будут понятны результаты переговорных процессов», — спрогнозировал он.

По словам Марочко, Часов Яр является одним из населенных пунктов, который ВСУ необходимо удержать для того, чтобы полностью не потерять свою репутацию на переговорах.

Ранее военный эксперт сообщил о закреплении российских войск на новых рубежах в Часовом Яре и зачистке центра города от украинских солдат. При этом он добавил, что ВСУ удерживают «очень мощный укрепрайон» в центре города, который российские военнослужащие пока не преодолели.

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