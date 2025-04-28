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06:31, 28 апреля 2025Экономика

Дачникам пригрозили штрафом за территориальные войны с соседями

Юрист Рыбченко: Захват части дачного участка соседа приведет к штрафу от ₽5 тыс.
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Дачникам, которые позволили себе захватить часть участка соседа путем захода на его территорию забором, будет грозить штраф, который рассчитывается из размера кадачтровой стоимости земли. О последствиях территориальных войн с соседями предупредил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко, передает агенство «Прайм».

Взыскиваемую сумму вычислят пропорционально площади самовольно занятой части земли, уточнил юрист. «Придется заплатить от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то от 5 до 10 тысяч рублей», — добавил он.

Помимо штрафа, от нарушителя потребуют перенести забор в соответствии с установленными границами участков.

Ранее дачникам напомнили об ответственности за сорняки на участке. Собственникам земель сельскохозяйственного назначения могут выписать штраф до 50 тысяч рублей.

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