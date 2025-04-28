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11:59, 28 апреля 2025Моя страна

Появились подробности о поймавшем упавшего с девятого этажа ребенка школьнике

Школьник из Дагестана поймал выпавшего с девятого этажа ребенка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Ребенка, выпавшего с девятого этажа в подмосковном городе Домодедово, спас шестиклассник из Дагестана Амир Абачев. Об этом рассказал глава региона Сергей Меликов.

«Юный герой — внучатый племянник моего друга, Героя России, генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева», — сообщил руководитель Дагестана. Он поблагодарил школьника и его родителей, воспитавших в сыне мужество, ответственность и доброту.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на улице Курыжова. Ученик шестого класса заметил, как ребенок падает, мгновенно среагировал, подбежал и поймал его. Ребенок не ударился о землю, но получил незначительный перелом. Его доставили в Детский клинический центр имени Рошаля.

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