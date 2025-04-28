Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:27, 28 апреля 2025Экономика

Китай перепродал рекордное количество ненужного газа

Bloomberg: Китай в апреле отправил на реэкспорт рекордный за месяц объем газа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Cnsphoto / Reuters

С начала апреля Китай отправил на реэкспорт, то есть перепродал закупленные ранее партии, более 280 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов сообщает Bloomberg.

Такой объем составляет 7,7 процента от импорта за месяц. Перепродажа объясняется тем, что газ оказался ненужным из-за мягкой зимы и сохраняющихся значительных запасов, что способствует снижению спроса. Кроме того, относительно высокая стоимость СПГ за рубежом позволяет импортерам заработать. Закупка топлива в апреле продолжила снижаться, спад покупательской активности наблюдается уже шестой месяц подряд.

При этом перепродажа СПГ остается довольно редкой для Китая практикой, до ноября 2024 года, когда началась нынешняя серия, в последний раз ряд партий были проданы в январе прошлого года.

В общей сложности с ноября китайские компании перепродали 1,312 миллиона тонн. Такой подход, в числе прочего, дает передышку для европейских потребителей, которые за минувший отопительный сезон израсходовали газа больше, чем обычно и теперь могут проводить закупки по снижающимся ценам на топливо.

Благодаря собственной добыче, поставкам по трубопроводам из России и Средней Азии и крупным контрактам с поставщиками СПГ газовый импорт Китая диверсифицирован и обеспечен на долгие годы вперед. Ситуация остается одной из главных причин, по которой Пекин не спешит соглашаться на строительство газопровода «Сила Сибири-2» и других маршрутов, пытаясь получить от России максимальную скидку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Сколько оно продлится?

    Володин оценил вероятность поддержки Зеленским перемирия на 80-летие Победы

    Военкор оценил работу российских спецслужб с бойцами из КНДР

    В канадском клубе НХЛ оказались недовольны силовым приемом Овечкина

    В США рассказали о страхе Трампа перед Путиным

    В России создали ИИ для раннего выявления необратимой болезни легких

    Китай перепродал рекордное количество ненужного газа

    Назван нетипичный признак болезни сердца

    В Совфеде отреагировали на объявленное Путиным перемирие

    Популярные в 1970-х юбки вернулись в моду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости