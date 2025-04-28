Китай перепродал рекордное количество ненужного газа

Bloomberg: Китай в апреле отправил на реэкспорт рекордный за месяц объем газа

С начала апреля Китай отправил на реэкспорт, то есть перепродал закупленные ранее партии, более 280 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов сообщает Bloomberg.

Такой объем составляет 7,7 процента от импорта за месяц. Перепродажа объясняется тем, что газ оказался ненужным из-за мягкой зимы и сохраняющихся значительных запасов, что способствует снижению спроса. Кроме того, относительно высокая стоимость СПГ за рубежом позволяет импортерам заработать. Закупка топлива в апреле продолжила снижаться, спад покупательской активности наблюдается уже шестой месяц подряд.

При этом перепродажа СПГ остается довольно редкой для Китая практикой, до ноября 2024 года, когда началась нынешняя серия, в последний раз ряд партий были проданы в январе прошлого года.

В общей сложности с ноября китайские компании перепродали 1,312 миллиона тонн. Такой подход, в числе прочего, дает передышку для европейских потребителей, которые за минувший отопительный сезон израсходовали газа больше, чем обычно и теперь могут проводить закупки по снижающимся ценам на топливо.

Благодаря собственной добыче, поставкам по трубопроводам из России и Средней Азии и крупным контрактам с поставщиками СПГ газовый импорт Китая диверсифицирован и обеспечен на долгие годы вперед. Ситуация остается одной из главных причин, по которой Пекин не спешит соглашаться на строительство газопровода «Сила Сибири-2» и других маршрутов, пытаясь получить от России максимальную скидку.