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09:40, 28 апреля 2025Бывший СССР

На Украине призвали не полагаться на США даже после ухода Трампа

Кулеба: Украина не может полагаться на США даже после ухода Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Украина не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе и после ухода президента Дональда Трампа. Об этом заявил экс-глава МИД республики Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «Говорит Великий Львов».

«Как ни грустно это признавать, Америка ушла, мы не можем больше полагаться на Америку, ни сейчас, ни в среднесрочной перспективе, даже после того, как Трамп уйдет», — сказал он.

Бывший дипломат подчеркнул, что украинские власти ошиблись, полагая, что Киеву будет достаточно сделать президенту США выгодное предложение, чтобы переманить его на сторону Украины. Он отметил, что нынешний глава Белого дома «абсолютно другой».

«Он не бизнесмен, он много говорит о деньгах, тарифах, цифрах, но он не об этом. Он мессия, революционер, он пришел изменить мир так, как он видит», — сказал Кулеба.

Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым. Он также призвал не обращаться к нему с вопросами о полуострове, так как он вошел в состав России, когда президентом был Барак Обама.

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