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05:37, 28 апреля 2025Интернет и СМИ

Названа цель британских миротворцев на Украине

Telegraph: Британские миротворцы на Украине займутся обучением ВСУ, а не боями
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Военнослужащие ВС Великобритании в случае отправки контингента на Украину в рамках размещения на территории республики «миротворцев коалиции желающих» скорее займутся обучением солдат Вооруженных сил страны (ВСУ), чем участием в боевых действиях. Об этом пишет издание Telegraph, ссылаясь на письмо министра обороны королевства Джона Хили.

«Он также подтвердил в письме, что британский контингент будет не боевой силой, а скорее будет обеспечивать обучение украинцев», — сказано в сообщении.

По заверениям Хили из письма, цели Британии «будут сосредоточены на восстановлении современных и боеспособных вооруженных сил Украины».

Также, по данным издания, теневой министр обороны соединенного королевства Джеймс Картлидж написал письмо Хили с просьбой рассмотреть возможность дерогации (частичной отмены нормы) по Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) для потенциальных миротворцев. В ответ британский глава МО отверг этот призыв, отметив, что появление военного контингента на Украине не помешает стране соблюдать ЕКПЧ.

«В тех случаях, когда Великобритания предпринимает военные действия, она полностью соблюдает британское и международное законодательство. Мы уделим должное внимание положениям ЕКПЧ при разработке деталей развертывания коалиции желающих», — заявил Хили в письме.

Ранее газета The Hill писала, что есть сразу ряд причин, почему размещение миротворцев НАТО на Украине невыполнимо. Одна из них — вероятное несогласие с таким планом России.

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