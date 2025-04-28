Неадекватный россиянин проник на территорию школы со свертком с порошком

В Сочи задержали мужчину, проникшего на территорию школы

В Сочи задержали мужчину, проникшего на территорию школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что на территорию школы в Адлерском районе проник мужчина в неадекватном состоянии. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали и доставили 28-летнего нарушителя в участок. При задержанном находился сверток с белым порошком, от которого он попытался избавиться. Изъятое направлено на экспертизу.

В отношении задержанного составлен административный протокол. Проверка по данному инциденту продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что подросток попытался прорваться в школу ради мести и повалил росгвардейцев при задержании.