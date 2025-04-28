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17:38, 28 апреля 2025Силовые структуры

Подросток попытался прорваться в школу ради мести и повалил росгвардейцев при задержании

В Москве Росгвардия задержала подростка, пытавшегося прорваться в школу с палкой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве Росгвардия задержала восьмиклассника, который пытался прорваться в школу на Северном бульваре с палками и трубами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, юноша пришел в школу, чтобы отомстить за полученную на дистанционном уроке двойку. Охрана нажала тревожную кнопку. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии попытались задержать молодого человека, однако тот оказал сопротивление, повалив несколько росгвардейцев. Позже школьника удалось усмирить.

Выяснилось, что молодой человек учится удаленно и не ходит в школу. Накануне ему поставили плохую оценку и он с ней не согласился, потому решил наведаться к преподавателю.

Ранее сообщалось, что неизвестный выстрелил в лицо 12-летнему подростку в Санкт-Петербурге.

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