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08:00, 28 апреля 2025Из жизни

Подросток снял на видео голую девушку в душе на 27 этаже и сбежал

Никита Савин
Никита Савин

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде девушка потребовала от полиции скорейшей поимки подростка, который снял ее голой на видео в душевой комнате бассейна в роскошном жилом комплексе в Бангкоке. Об этом пишет The Thaiger.

Девушка по имени Джейн обратилась в СМИ, так как за прошедшие с момента инцидента восемь месяцев расследование так ни к чему и не привело. Тайка рассказала, что принимала душ после плавания и заметила движение около двери. Она подошла к ней и обнаружила подростка, который через щель снимал ее на камеру мобильного телефона. Джейн заявила, что ему было около 14-15 лет.

После того как его заметили, юноша сбежал. Девушка успела одеться, догнать его и снять на камеру своего телефона. Позже она получила записи с камер наблюдения ЖК. Камеры сняли, как подросток вошел в здание через задний вход и поднялся на грузовом лифте на 27 этаж, где расположен бассейн.

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Джейн утверждает, что он вел себя так, будто хорошо знает здание. Она подозревает, что была не единственной жертвой. В интервью телеканалу Channel 7 тайка заявила, что юный преступник может тайно снимать женщин и в других ЖК и туалетах, а потом продавать записи в сети. Она призвала полицию отнестись к ее истории с максимальной серьезностью и поймать подростка.

Ранее сообщалось, что в Великобритании арендодатель 14 лет подглядывал с помощью скрытых камер за квартиросъемщицами. Мужчина устанавливал шпионские устройства в ванных и спальнях своего дома.

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