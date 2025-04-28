Посольство проверит данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере

Посольство РФ проверяет данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере

В Канаде начали проверять, были ли среди погибших на фестивале граждане России. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России.

Дипмиссия также выразила соболезнования родным и близким жертв и пострадавших. «Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется», — сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что внедорожник въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале, проводимом в честь Дня Лапу-Лапу. В результате шесть человек пострадали, восемь — не выжили. Полиция Ванкувера отказалась считать произошедшее терактом.