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02:30, 28 апреля 2025Мир

Посольство проверит данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере

Посольство РФ проверяет данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Helgren / Reuters

В Канаде начали проверять, были ли среди погибших на фестивале граждане России. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России.

Дипмиссия также выразила соболезнования родным и близким жертв и пострадавших. «Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется», — сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что внедорожник въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале, проводимом в честь Дня Лапу-Лапу. В результате шесть человек пострадали, восемь — не выжили. Полиция Ванкувера отказалась считать произошедшее терактом.

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