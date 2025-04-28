Премьер Венгрии предупредил о последствиях вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Орбан: Вступление Украины в ЕС ослабит Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что возможное вступление Украины в Европейский союз (ЕС) ослабит Европу. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Давайте не будем обманывать себя. Сегодня вступление Украины ослабит Европу, а не усилит ее», — говорится в публикации.

Венгерский премьер напомнил, что расширение ЕС никогда не было актом благотворительности. По его словам, Венгрию приняли в состав объединения в связи с тем, что это было выгодно его государствам-членам.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис говорил, что страны Европейского союза обеспокоены тем, что мирное соглашение по Украине может привести к расколу внутри объединения. По его словам, для ЕС это не вопрос победы над Россией или сохранения Украины, а вопрос сохранения самого Евросоюза.