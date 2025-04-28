Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:29, 28 апреля 2025Бывший СССР

Раскрыты масштабы дезертирства в ВСУ

Onet: Украинцы дезертируют еще до попадания на фронт
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С начала украинского конфликта 100 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно покинули позиции. Мобилизованные украинцы дезертируют еще до того, как попадают на фронт, приводит такие данные польское издание Onet.

Как пишет издание со ссылкой на украинского омбудсмена по правам военнослужащих Ольгу Решетилову, большинство зарегистрированных случаев дезертирства происходит в учебных центрах. «Проблема дезертирства на самом деле сложна и начинается еще до того, как новобранцы станут солдатами», — заявила она.

Новобранцы бегут из учебных центров в первую неделю обучения или ближе к концу. При этом дезертируют не только мобилизованные, но и добровольцы.

Ранее пленный Владимир Кит рассказал, что четыре из 17 человек дезертировали с поля боя, в рядах ВСУ это является повсеместным явлением. «По-разному сбегали, один сбежал, потому что не давали — как бы он хотел в отпуск пойти. Второй просто сам ушел, третий — как бы его контузило, тоже сбежал сам», — поделился пленный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прекращение огня должно быть безусловным». Как Украина и Запад отреагировали на объявленное Путиным перемирие?

    США прокомментировали объявление Россией перемирия в дни 80-летия Победы

    В США рассказали о пугающих Пакистан Су-30

    Сохранение участия военных из КНДР в боях под Курском в тайне объяснили

    Елена Летучая показала фигуру в крошечном бикини

    Украинский актер призвал бить детей за русский язык

    Раскрыт замысел Европы помешать взаимодействию России с Африкой

    Индия закупит французские истребители на замену российским

    Артемий Лебедев дал совет при общении с настроенными против России людьми

    Начался повторный суд над ранившим мариупольца боевиком «Азова»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости