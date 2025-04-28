Раскрыты масштабы дезертирства в ВСУ

Onet: Украинцы дезертируют еще до попадания на фронт

С начала украинского конфликта 100 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно покинули позиции. Мобилизованные украинцы дезертируют еще до того, как попадают на фронт, приводит такие данные польское издание Onet.

Как пишет издание со ссылкой на украинского омбудсмена по правам военнослужащих Ольгу Решетилову, большинство зарегистрированных случаев дезертирства происходит в учебных центрах. «Проблема дезертирства на самом деле сложна и начинается еще до того, как новобранцы станут солдатами», — заявила она.

Новобранцы бегут из учебных центров в первую неделю обучения или ближе к концу. При этом дезертируют не только мобилизованные, но и добровольцы.

Ранее пленный Владимир Кит рассказал, что четыре из 17 человек дезертировали с поля боя, в рядах ВСУ это является повсеместным явлением. «По-разному сбегали, один сбежал, потому что не давали — как бы он хотел в отпуск пойти. Второй просто сам ушел, третий — как бы его контузило, тоже сбежал сам», — поделился пленный.