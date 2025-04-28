Россиянина задержали за похищение и расправу 12 лет назад

В Екатеринбурге задержали мужчину за похищение и убийство 12 лет назад

В Екатеринбурге задержали мужчину за похищение и расправу 12 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, 9 февраля 2013 года обвиняемый из подъезда дома на Московской улице похитил мужчину. Потерпевшего он вывез на машине и расправился, после чего спрятал тело в лесном массиве недалеко от трассы Екатеринбург — Серов.

В ходе расследования преступлений прошлых лет следователи повторно изучили материалы уголовного дела. Это позволило выдвинуть версии, которые в дальнейшем помогли установить предполагаемого преступника. 52-летнего фигуранта задержали в другом регионе России и доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий.

Ему предъявлено обвинение по статьям 105 («Убийство») и 126 («Похищение человека») УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступлений и ведется закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что иностранца приговорили к 16 годам за похищение несовершеннолетней россиянки.