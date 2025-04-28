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11:18, 28 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска атаковали скопления техники ВСУ в Сумской области

Лебедев: Российские войска атаковали скопления техники ВСУ в районе Шостки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российские войска атаковали скопления техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шостке Сумской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он отметил, что удары также были нанесены по военным объектам, складам и пунктам временной дислокации украинских войск. По словам подпольщика, в последние недели поступали сообщения о переброске в населенный пункт большого количества военных. Он добавил, что в основном они размещались в посадках и зеленых массивах, пряча технику среди деревьев.

«Были нанесены точные удары по военным объектам, местам скопления техники, складам и пунктам временной дислокации в районе города Шостка. Удары были одиночными и несколькими сериями», — рассказал Лебедев.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска успешно продвигаются в Сумской области. По его словам, в условиях интенсивных боевых действий на данном направлении взятие даже одного населенного пункта является хорошим результатом.

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