Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:47, 28 апреля 2025Наука и техника

Ученые заставили почву и растения «светиться»

Nat Bio: Ученые смогут наблюдать за окружающей средой с помощью бактерий
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sarayut Thaneerat / Getty Images

Ученые из Массачусетского технологического института разработали уникальную технологию, которая позволяет почве и растениям «светиться» разными цветами в зависимости от состояния окружающей среды. Описание технологии опубликовано в журнале Nature Biotechnology.

Команда под руководством Кристофера Войгта создала специальные гены — гиперспектральные репортеры. Эти гены встроили в бактерии, которые затем высевали в почву или наносили на растения. В результате модифицированные микроорганизмы начинали производить особые молекулы с уникальными оптическими свойствами. Эти молекулы изменяют спектр отраженного света, заставляя поверхность светиться в гиперспектральной съемке. Обычному глазу изменение незаметно, но его легко зафиксировать камерами, установленными на дронах или зданиях.

Ученые использовали две бактерии: Pseudomonas putida для почв и Rubrivivax gelatinosus для водной среды. Генетически модифицированные микроорганизмы реагировали на токсины, металлы и другие вещества, начиная излучать свет на определенных длинах волн.

Проверка технологии показала, что система способна обнаруживать даже незначительные концентрации загрязнителей. По расчетам авторов, в будущем можно будет создавать бактерии, реагирующие практически на любой химический сигнал, просто изменяя элементы в их ДНК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры совместных боев военных России и КНДР в Курской области

    Из автомобилей уберут руль в 2026 году

    Россиянин изрезал ножом помешавшего ему украсть товар охранника магазина

    В российском регионе появится сноупарк на высоте четыре тысячи метров

    Пашинян рассказал о перспективе отношений с Россией

    В России порассуждали о замене генералу Суровикину

    «Питтсбург» уволил главного тренера

    Внешность известного 76-летнего рок-певца на новых фото вызвала споры в сети

    Появились подробности о перевернувшейся в Дагестане лодке с туристами

    Раскрыто число жертв ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости