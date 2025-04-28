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17:25, 28 апреля 2025Мир

В Испании срочно созвали заседание Совбеза из-за масштабного отключения света

El Mundo: В Испании созвали заседание Совбеза из-за отключения электричества
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tony Gentile / Reuters

Правительство Испании созвало экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за масштабного отключения электричества в стране. Об этом сообщает газета El Mundo.

«Его члены, включая премьер-министра, главу Генштаба и директора службы разведки, соберутся в ближайшее время, чтобы проанализировать возможные причины массового отключения электроэнергии», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что жители ряда стран Европы остались без электричества. Перебои со светом затронули Испанию, в частности, Мадрид и Барселону, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбру, французский регион Бургундию, Андорру, Нидерланды и Бельгию.

В середине апреля похожий инцидент случился в Грузии и Абхазии из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи «Кавкасиони».

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