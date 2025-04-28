В Кремле рассказали о продолжении контактов с США по Украине

Песков: РФ и США продолжают обмен информацией по урегулированию на Украине

Россия и США продолжают контакты и обмен информацией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«У нас идет обмен информацией по соответствующим каналам», — пояснил он.

Как отметил представитель Кремля, диалог по урегулированию конфликта возможен «только в закрытом, дискретном режиме», а «публичное обсуждение всех этих нюансов невозможно».

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) изменил свою позицию по украинскому урегулированию и выступил за решение конфликта с признанием за Москвой ряда новых территорий.