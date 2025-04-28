WP: Сенатор США Грэм выступил за признание новых территорий за Россией

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) изменил свою позицию по украинскому урегулированию и теперь выступает за решение конфликта с признанием за Россией ряда новых территорий. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Он сказал, что хочет быть реалистом в том, что касается окончания конфликта, позволив России сохранить часть занятых ею территорий», — сказано в сообщении.

Ранее Грэм заявлял, что США должны ввести новые санкции против России, если она откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

14 марта советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц допустил закрепление за Россией Крыма, а также новых территорий страны в рамках мирного соглашения.