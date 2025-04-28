Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:03, 28 апреля 2025Мир

В США поддержали сохранение новых территорий за Россией

WP: Сенатор США Грэм выступил за признание новых территорий за Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) изменил свою позицию по украинскому урегулированию и теперь выступает за решение конфликта с признанием за Россией ряда новых территорий. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Он сказал, что хочет быть реалистом в том, что касается окончания конфликта, позволив России сохранить часть занятых ею территорий», — сказано в сообщении.

Ранее Грэм заявлял, что США должны ввести новые санкции против России, если она откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

14 марта советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц допустил закрепление за Россией Крыма, а также новых территорий страны в рамках мирного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры совместных боев военных России и КНДР в Курской области

    Киркоров подал в суд на автора надгробия Горшка

    Из автомобилей уберут руль в 2026 году

    Россиянин изрезал ножом помешавшего ему украсть товар охранника магазина

    В российском регионе появится сноупарк на высоте четыре тысячи метров

    Пашинян рассказал о перспективе отношений с Россией

    В России порассуждали о замене генералу Суровикину

    «Питтсбург» уволил главного тренера

    Внешность известного 76-летнего рок-певца на новых фото вызвала споры в сети

    Появились подробности о перевернувшейся в Дагестане лодке с туристами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости