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22:40, 28 апреля 2025Интернет и СМИ

В Москве продлили процедуру конкурсного производства российской дочке Google

«Ведомости»: Суд продлил процесс конкурсного производства дочке Google в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Steve Marcus

Арбитражный суд Москвы принял отчет конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского и продлил срок конкурсного производства до конца октября. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Согласно отчету, представленному в суд, сумма дебиторской задолженности, которую удалось взыскать по состоянию на март-апрель 2022 года, значительно возросла и составила 12,1 миллиарда рублей, что составляет 62,8 процента от всего объема выявленной задолженности. Ранее руководство ООО «Гугл» не смогло ее вернуть по неясным причинам до начала конкурсного производства в октябре 2023 года.

Этот уровень эффективности взыскания считается высоким, отметил собеседник из юридической фирмы Art de Lex, представляющий интересы компании. Однако часть оставшейся задолженности уже признана безнадежной к взысканию из-за ликвидации или банкротства дебиторов, что вызывает вопросы к предыдущему руководству «Гугл», и их разъяснению займется арбитражный суд.

23 апреля арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете ирландской компании Google Ireland Limited (GIL) продолжать разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния (США). Кроме того, российский суд взыскал неустойку в пользу Russia Today в размере одного миллиарда рублей. Сумма будет взыскана с GIL, если она продолжит судебные разбирательства в США.

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