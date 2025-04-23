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20:57, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

Российский суд запретил Google продолжать разбирательства в США

Арбитражный суд запретил GIL продолжать разбирательства в суде Калифорнии
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете ирландской компании Google Ireland Limited (GIL) продолжать разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния (США). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Кроме того, российский суд взыскал неустойку в пользу Russia Today в размере одного миллиарда рублей. Сумма будет взыскана с GIL, если она продолжит судебные разбирательства в США.

В конце января GIL обратилась в калифорнийский суд с заявлением о запрете ООО «Гугл», его конкурсному управляющему и его представителям участвовать в рамках дела о банкротстве, которое рассматривалось московским арбитражным судом. 27 января были приняты обеспечительные меры, запрещающие указанным лицам представлять интересы в российском деле о банкротстве. В частности, это касалось привлечения к субсидиарной ответственности и оспаривания сделки российского должника с GIL по правилам закона о банкротстве.

Тем не менее после принятия обеспечительных мер арбитражным судом GIL продолжает «Американское дело». Источник «Ведомостей» сообщил, что финальное решение по «Американскому делу» может быть вынесено в любой момент начиная с 24 апреля 2025 года, после чего судебный акт по «Российскому делу» может быть фактически неисполнимым.

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