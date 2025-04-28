В России водитель скорой избил медбрата из-за одной просьбы

В Челябинске водитель скорой избил медбрата из-за просьбы не курить

В Челябинске водитель скорой избил медбрата из-за одной просьбы — он попросил его не курить в салоне автомобиля. Об этом пишет 74.ru.

Инцидент произошел около экстренного приемного покоя областной клинической больницы №3 после второго вызова за смену. В составе бригады были двое фельдшеров, студент-практикант и водитель.

«Мы госпитализировали женщину (...) вернулись в машину, водитель в этом время курил сигарету за рулем. В салоне тоже пахнет. Я ему говорю: "Давайте перестанем это делать, выйдем хотя бы на улицу". А он мне агрессивно отвечает», — вспомнил фельдшер Кирилл Веденский.

По его словам, после того, как он напомнил водителю про федеральный закон и приказ главного врача о штрафе за курение за рулем, водитель набросился на него. «Он просто озверел, врывается в нашу часть машины и начинает бить меня по голове», — рассказал он. Оттащить водителя помог студент-практикант.

Пострадавший от побоев на несколько секунд потерял сознание. Позднее у него диагностировали ушиб мягких тканей головы. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Веденский добавил, что проблема с курением водителей скорой помощи — повсеместная в Челябинске, и ситуацию не исправил даже приказ главврача о введении штрафов. «Так себя ведет 60 процентов водителей. Они игнорируют наши просьбы», — заключил он.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина очнулся после потери сознания и напал на фельдшера. У пострадавшего медика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.