В российском городе пожаловались на потоп и залитую проводку во время капремонта

Воронежцы остались без света из-за залитой во время капремонта проводки

Жильцам дома в Воронеже пришлось два дня жить без света из-за залитой во время капремонта проводки. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «ЧП ВОРОНЕЖ НОВОСТИ».

Речь идет о доме, расположенном на улице Баррикадной, 26, — в здании во время капитального ремонта кровли затопило квартиры. «Залило электричество и провода, теперь в квартире нет света. Мы сидим без электричества уже два дня. Вода с потолка, сырость, короткое замыкание — это вообще нормально? Пожалуйста, помогите», — пожаловался один из жильцов. Он отметил, что обслуживающая дом управляющая компания «Забота» не помогает им решить проблему.

Ранее в апреле стало известно, что жительница Тюмени отсудила у УК 700 тысяч рублей за затопленную квартиру.