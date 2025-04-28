В российском зоопарке произошло пополнение сразу в двух семьях

В Детском экоцентре в Омске произошло пополнение в семье лемуров

В Детском экоцентре в Омске произошло пополнение сразу в двух семьях — лемуров и нильских крыланов. Об этом сообщает портал «Омск Здесь».

Специалисты российского зоопарка рассказали, что старшая из самок лемуров, София, после родов занята только детенышем, ест урывками и засыпает с куском в руках. «Ребенок на руках круглые сутки, его надо умывать, кормить, следить, чтобы любопытные соседки ручки не тянули», — добавили сотрудники учреждения.

Нильским крыланам, которых часто путают с летучими мышами, чуть легче — их детеныш тоже висит на маме, но сородичи им совсем не интересуются. Однако попытка снять на видео потомство вызвала панику у крыланов, которые сразу же укутали новорожденных крыльями.

Ранее в Калуге в центре реабилитации диких животных «Феникс» на свет появились два дикобраза-альбиноса. Потомство получилось снять на видео.

